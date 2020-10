Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen von Donnerstag, den 22.10.2020

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Pakete aus Lieferfahrzeug gestohlen - Offenbach

(mm) Ein Dieb nutzte am Mittwoch, kurz vor 14 Uhr, die Abwesenheit eines Kurierfahrers aus und stahl aus dessen in der Bismarckstraße in Höhe der Hausnummer 21 unverschlossenen abgestellten Lieferfahrzeug mehrere Pakete. In den gestohlenen Paketsendungen befanden sich Kleidungstücke. Nach ersten Hinweisen soll der Täter schlank sein. Er trug schwarze Turnschuhe, eine grüne Jogginghose mit weißen Streifen, ein grünes T-Shirt sowie eine blaue Mütze. Unter der Rufnummer des 1. Revier (069 8098-5100) können sich weitere Zeugen melden.

2. Scheiben an fünf Autos eingeschlagen - Offenbach

(mm) An fünf Personenwagen haben Unbekannte zwischen Dienstag, 19 Uhr und Mittwoch, 6.30 Uhr, jeweils Scheiben eingeschlagen, um dann die Handschuhfächer im Fahrzeuginneren zu durchsuchen. Fündig sind die Täter aber offensichtlich nicht geworden. Zeugen, die auf dem öffentlichen Parkplatz im Goethering etwas beobachtet oder gehört haben, melden sich bitte auf der Kripo-Hotline 069 8098-1234.

3. Gaststätteneinbruch - Dreieich

(mm) In eine Gaststätte in der Theodor-Heuss-Straße in Sprendlingen (10er Hausnummern) sind Einbrecher in der Nacht zum Mittwoch eingestiegen. Nach dem die Täter eine Scheibe einer Eingangstür eingeschlagen und sich somit Zutritt in den Gastraum verschafft hatten, durchsuchten sie die Räumlichkeiten. Einen Laptop, ein Mobiltelefon sowie das Geld aus zwei Spielautomaten nahmen die Einbrecher mit. Anschließend verließen sie wieder die Gaststätte. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

4. Bekleidung und Schmuck gestohlen - Dreieich

(mm) Aus einem Mehrfamilienhaus in der Ulmenstraße (30er Hausnummern) in Sprendlingen stahlen Einbrecher zwischen Dienstag, 19.30 Uhr und Mittwoch, 0.50 Uhr, Markenbekleidung und Schmuck. Die Täter hatten sich offensichtlich über ein gekipptes Fenster Zutritt in eine dortige Wohnung im Erdgeschoss verschafft. Die Gegenstände verstauten die Einbrecher in einem vorgefundenen Wäschekorb und verschwanden damit. Hinweise nimmt die Kripo in Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

5. Wer fuhr das Kind an und flüchtete? - Zeugensuche - Mühlheim am Main

(as) Die Polizei sucht nach einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Mittwochmorgen ereignete, Zeugen. Ein 10-Jähriger war gegen 7.45 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Schulweg entlang der Bundesstraße 43 auf dem Fuß-und Radweg in Richtung des "BePo-Kreisels" unterwegs. In Höhe der Tilsiterstraße vor dem Kreisel stand zu diesem Zeitpunkt ein graues Auto. Da weitere Fahrzeuge aus Richtung Offenbach kamen, musste das Auto warten, fuhr über die gestrichelte Linie (Furt) und kreuzte die Straße. In dem Moment, als das Kind in Höhe des grauen Wagens war, fuhr der Autofahrer an und stieß im Einmündungsbereich Tilsiterstraße/Friedensstraße gegen die linke Pedale seines Rades. Der 10-Jährige wurde nicht weder verletzt noch stürzte er. Der Autofahrer flüchtete, ohne sich um den Jungen und den entstandenen Sachschaden in Höhe von 100 Euro zu kümmern. Die Polizeistation Mühlheim bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 06181 6000-0 zu melden.

Bereich Main-Kinzig

1. Schuhsohlenabdruckspuren gesichert - Hanau

(mm) Einbrecher, die am Mittwoch, zwischen 18.30 und 21.50 Uhr, in eine Erdgeschosswohnung in der Grimmelshausenstraße (einstellige Hausnummer) eingebrochen waren, machten zwar keine Beute, hinterließen aber einige Schuhsohlenabdruckspuren am Tatort. Die Polizei sicherte diese Spuren und wertet diese nun aus. In die Wohnung waren die Einbrecher hineingekommen, nachdem sie das Küchenfenster aufgehebelt hatten. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06181 100-123.

2. Zwei Radfahrer stießen zusammen, einer flüchtete - Zeugen gesucht - Hanau-Großauheim

(as) Eine 76-Jährige befuhr am Montagnachmittag gegen 15:15 Uhr mit ihrem Fahrrad die Benzstraße aus Richtung Hanau kommend in Richtung Großauheim. Etwa auf Höhe eines Blumengeschäfts wurde sie durch einen anderen, etwa 1,80 Meter großen Radfahrer rechts überholt, der mit seinem Lenker den Lenker der Rentnerin touchierte, wodurch sie stürzte. Der circa 25-Jahre alte, schlanke Mann flüchtete im Anschluss, ohne sich um die Frau zu kümmern. Eine Mitarbeiterin des Blumenladens beobachtete den Unfall, kam der Frau zur Hilfe und rief dem mit dunklem Kapuzenpullover bekleideten Mann noch hinterher, dass er stehen bleiben sollte. Jedoch ohne Erfolg. Die Rentnerin begab sich nach dem Zusammenstoß selbstständig ins Krankenhaus, wo ihr eine Bandverletzung an der rechten Schulter diagnostiziert wurde. Zeugenhinweise nimmt die Verkehrsunfallfluchtgruppe unter der Rufnummer 06183 91155-0 telefonisch entgegen.

3. Fahrzeug mit irischem Kennzeichen nach Unfall geflüchtet - Erlensee

(neu) Nach einem Verkehrsunfall am Dienstagvormittag in Erlensee-Rückingen fandet die Polizei nach einem grauen Ford Mondeo mit irischem Kennzeichen. Diesbezüglich werden nun Augenzeugen um entsprechende Hinweise gebeten. Gegen 11.45 Uhr waren ein 43 Jahre alter Peugeot-Fahrer aus Erlensee und ebendieser Ford von Hanau kommend, auf der Landesstraße 3193, in Richtung ehemaligem Fliegerhorst unterwegs. Kurz nach der Ausfahrt zur John-F.-Kennedystraße soll der Ford dann verbotener Weise den Peugeot rechts überholt haben. Allerdings kam es hierbei zu einer seitlichen Berührung der beiden Fahrzeuge. Bei einem kurzen Stopp gab der Ford-Fahrer lediglich eine Handynummer heraus und fuhr dann weiter. Zurück blieb der Peugeot-Fahrer mit einem Sachschaden von rund 1.000 Euro. Aufgrund des irischen Kennzeichens gestalten sich die Ermittlungen schwierig, den Fahrer zu ermitteln. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass sich der Fahrer in der Region aufhalten dürfte. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache Hanau II unter der Rufnummer 06181 90100 entgegen.

4. Wer hat es auf den schwarzen Kleinwagen abgesehen? - Maintal

(neu) Zum wiederholten Male hat es ein Unbekannter in Maintal-Bischofsheim auf einen schwarzen Kleinwagen abgesehen und diesen mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Die Maintaler Polizei, der bislang zwei Anzeigen vorliegen, ermittelt wegen Sachbeschädigung. Der Sachschaden beläuft sich in beiden Fällen auf mindestens 700 Euro. Der Dacia Sandero stand jedes Mal auf dem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses "Am Kreuzstein" im Bereich der 50er Hausnummern. Der erste Vorfall ereignete sich in der Nacht vom 13. auf den 14. Oktober. Bereits am Samstag, den 17. Oktober, wurde der Wagen am frühen Morgen mit einer erneuten Beschädigung vorgefunden. Bislang gibt es keine Erklärung und auch keine Hinweise, wer für die Tat verantwortlich sein könnte. Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe der Maintaler Polizei unter der Rufnummer 06181 43030 entgegen.

5. Achtung! Fahrraddiebe unterwegs - Gelnhausen

(neu) Vor Fahrraddieben, die sich im Stadtgebiet oberhalb des Obermarktes herumdrücken könnten, warnt aus aktuellem Anlass die Polizei in Gelnhausen. Nachdem am Mittwoch der Diebstahl von gleich vier Rädern im Wert von rund 10.000 Euro im "Schützengraben" gemeldet wurde, ging bei den Ermittlern nun eine weitere Anzeige ein, wonach auch von einem Grundstück im Arnsburger Weg, Ecke Godobertusweg, ein eBike und ein Montainbike aus einem gesicherten Fahrradabstellraum entwendet wurden. Die Tatzeit bei diesem Einbruch liegt zwischen Montag, 23 Uhr und Dienstagmorgen, 6 Uhr. Wert der Beute diesmal: rund 4.000 Euro.

Aufgrund der geringen Entfernung beider Tatorte zueinander von nur wenigen hundert Metern geht die Polizei davon aus, dass es sich um die gleichen Täter handeln dürfte. Diese haben die Gegend wahrscheinlich genau ausgekundschaftet. Auch im aktuellen Fall dürfte zum Wegschaffen der Beute ein Transporter zum Einsatz gekommen sein. Wem ein solches Fahrzeug oder fremde Männer, die sich seltsam verhalten haben, in den letzten Tagen beobachtet hat, wird um Anruf bei der Polizei in Gelnhausen unter der Rufnummer 06051 8270 gebeten. Zugleich rät die Polizei, insbesondere hochwertige Räder gegen Wegnahme besonders zu sichern.

Hilfreiche Tipps, wie man sich wirksam gegen Diebstahl schützen kann, findet man auf der Internetseite www.polizei-beratung.de.

6. Einbrecher stahlen Aufsitzrasenmäher... - Freigericht

(mm) Mit einem Aufsitzrasenmäher, einer Motorsense, einer Heckenschere, einem Zelt- Pavillon, drei Schubkarren und diversere Schutzbekleidung verschwanden Unbekannte nach einem Einbruch in zwei Container. Die Täter hatten zwischen Sonntag, 10 Uhr und Mittwoch, 9 Uhr, die auf einem Vereinsgelände im Schützenweg in Somborn abgestellten Behältnisse aufgebrochen und die darin deponierten Arbeitsgeräte gestohlen. Für den Abtransport müssen die Einbrecher ein größeres Fahrzeug benutzt haben. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder etwas zum Verbleib der Maschinen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Gelnhausen unter der Rufnummer 06051 827-0 zu melden.

7. Geldausgabeautomat gesprengt - Steinau an der Straße

(neu) Unbekannte haben in der Nacht zu Donnerstag in einer Bankfiliale in der Brüder-Grimm-Straße, Ecke Poststraße, den dortigen Geldausgabeautomaten gesprengt. Ob sie allerdings an das Bargeld herankamen, steht derzeit noch nicht fest.

Die Anwohner der umliegenden Häuser wurden um 2.27 Uhr durch einen lauten Knall aus dem Schlaf gerissen. Bei der Sprengung des Automaten wurde hauptsächlich der Kundenbereich beschädigt. Nach einer ersten Prüfung dürfte das Gebäude selbst noch standsicher sein, weshalb ein Bewohner in der Nacht wieder in seine Wohnung zurückgehen konnte. Die Kriminalpolizei hat noch in der Nacht die ersten Ermittlungen zu der Tat aufgenommen. Anwohner beobachteten vier schwarz gekleidete Männer, die in einem schwarzen Kombi mit Heidelberger Kennzeichen (HD) flüchteten. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Fahrzeug, bei dem unter anderem ein Polizeihubschrauber eingesetzt wurde, blieb bislang erfolglos.

Die Kriminalpolizei in Gelnhausen bittet in dieser Sache um weitere Hinweise unter der Rufnummer 06051 8270.

