Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen von Mittwoch, den 21.10.2020

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Kind mit Tretroller verunglückt - Obertshausen

(mm) Mit einem Tretroller ist am Dienstag, gegen 15.20 Uhr, ein 9-jähriger Junge an der Einmündung Danziger Straße/Königsberger Straße verunglückt. Der Junge war mit einem VW-Golf kollidiert, der die Danziger Straße in östliche Richtung befuhr. Der 9-Jährige hatte in Höhe der Einmündung zur Königsberger Straße auf der Fahrbahn der Danziger Straße gestanden und wollte diese mit seinem Roller überqueren. Hierbei sei es dann zu dem Zusammenstoß gekommen. Der Junge musste wegen des Verdachts einer Fußfraktur in ein Krankenhaus gebracht werden. An dem Golf entstand am rechten vorderen Kotflügel ein Schaden von etwa 500 Euro. Unfallzeugen melden sich bitte bei der Polizei in Heusenstamm (06104 6908-0).

2. Warntafel umgefahren und abgehauen - Rödermark/B 45

(mm) Eine rot/weiße Warntafel (Verkehrszeichen 626) hat ein unbekannter Autofahrer auf der Bundesstraße 45 in Fahrtrichtung Dieburg an der Anschlussstelle Oberroden beschädigt. Festgestellt wurde der etwa 500 Euro teure Schaden am Montag, gegen 9 Uhr, von Mitarbeitern der Autobahnmeisterei Rodgau. Eine Streife der Autobahnpolizei Langenselbold stellte der Meldung mehrere kleinere Fahrzeugteile an der Unfallstelle sicher. Nach ersten Erkenntnissen soll der Unfallverursacher einen grauen Dacia Logan gefahren haben, der nun im Frontbereich und vermutlich am Dach beschädigt ist. Weitere Hinweise nimmt die Autobahnpolizei unter der Rufnummer 06183 91155-0 entgegen.

3. Unfallflucht: Falschfahrer gesucht - Seligenstadt

(tl) Nur durch ein geistesgegenwärtiges Ausweichen nach rechts in die Leitplanke konnte ein Autofahrer am frühen Mittwochmorgen einen mutmaßlichen Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden Fahrzeug verhindern. Der 41 Jahre alte Lenker eines VW-Touran war gegen 1 Uhr auf der Landesstraße 3210 in nordwestliche Richtung unterwegs, als ihm in Höhe der Einmündung Aschaffenburger Straße ein bis dato noch unbekanntes, zweispuriges Fahrzeug auf seiner Fahrspur entgegenkam. Gleichwohl es zu keiner Berührung mit dem Unfallverursacher kam, war eine solche mit der Leitplanke unvermeidbar - dabei entstand nicht nur an dem VW Blechschaden; auch die Leitplanke wurde auf zehn Metern Länge in Mitleidenschaft gezogen. Der Gesamtschaden beträgt dabei schätzungsweise 10.000 Euro. Hinweise zu dem Falschfahrer, der nach ersten Erkenntnissen mit hoher Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein dürfte, nehmen die Unfallfluchtermittler in Langenselbold unter der Rufnummer 06183 911550 entgegen.

4. Hilflose Frau dank aufmerksamer Nachbarn gerettet - Seligenstadt

(neu) Dank aufmerksamer Nachbarn konnten Rettungskräfte und Polizei am Dienstagabend eine 78 Jahre alte Frau in der Steinheimer Straße aus einer hilflosen Lage retten. Anwohner hatten gegen 23.45 Uhr in dem Mehrfamilienhaus ein Klopfen aus Nachbarwohnung gehört und daraufhin die Feuerwehr alarmiert. Wenig später öffneten die Blauröcke die Wohnungstür und fanden dahinter die 78-Jährige auf dem Boden liegend vor. Einem ersten Anschein zufolge war die Seniorin gestürzt und hatte sich dabei vermutlich den Fuß gebrochen. Sie kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Bereich Main-Kinzig

1. In Firmengebäude eingestiegen - Brüchköbel

(mm) In zwei Gebäude "Am Germanenring" (30er-Hausnummern) stiegen in der Nacht zum Mittwoch Unbekannte ein. In einem der beiden Häusern suchten sie zwei dort ansässige Firmen heim. Im Erdgeschoss als auch im ersten Stock durchsuchten die Einbrecher die Räumlichkeiten. Ob sie etwas gestohlen haben, ist derzeit noch nicht bekannt. Ebenso steht noch nicht fest, ob die Täter etwas aus dem benachbarten Gebäude entwendet haben. Zeugen, die Beobachtungen in dieser Nacht gemacht haben, werden gebeten, sich auf der Kripo-Hotline 06181 100-123 zu melden.

2. Fünf Autos durch kaputten Reifen beschädigt - Autobahn 66 / Erlensee (neu) Rund 8.100 Euro Sachschaden sind am frühen Morgen auf der Autobahn 66 zwischen dem Hanauer Kreuz und dem Langenselbolder Dreieck durch einen geplatzten LKW-Reifen entstanden. Neben dem Lastkraftwagen des Verursachers waren insgesamt fünf weitere Fahrzeuge in den Unfall verwickelt. Gegen 6.10 Uhr war bei dem Anhänger eines 32 Jahre alten Brummi-Fahrer aus dem Raum Main-Spessart aus unbekannter Ursache ein Reifen geplatzt. Teile des Reifens verteilten sich über die Fahrbahn, was die nachfolgenden Autofahrer in der Dunkelheit vermutlich zu spät erkennen konnten. Alle Fahrzeuge wurden im Frontbereich beschädigt. Die Autobahnpolizei sperrte für die Dauer der Unfallaufnahme den rechten Fahrstreifen. Es kam zu keinen nennenswerten Behinderungen.

3. Einbrecher stahlen Schmuck - Schöneck

(mm) Einbrecher stiegen am Dienstag, zwischen 18 und 23.45 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Trübauer Straße in Büdesheim ein. Die Täter hebelten ein Fenster auf, um so in das Haus zu gelangen. Anschließend durchsuchten sie mehrere Schränke und sackten den vorgefundenen Schmuck ein. Über das zuvor aufgebrochene Fenster flüchteten die Einbrecher dann wieder. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Hanau unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegen.

4. Fahrräder im Wert von rund 10.000 Euro entwendet / Polizei sucht nach Zeugen des Einbruchs - Gelnhausen

(neu) Unbekannte haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch aus einer Gartenhütte in der Straße "Schützengraben" in Gelnhausen insgesamt vier hochwertige Fahrräder geklaut. Der Gesamtwert der Räder, darunter ein eBike, wird von den Besitzern mit rund 10.000 Euro angegeben. Nach bisherigem Ermittlungsstand der Polizei liegt der Tatzeitraum zwischen Dienstag, 16 Uhr und Mittwochmorgen, 9.50 Uhr. Der oder die Täter hebelten die Hütte auf und nahmen anschließend die Räder mit. Es ist naheliegend, dass die Unbekannten mit einem Transporter vorfuhren. Wer im Bereich der 10er Hausnummern entsprechende Beobachtungen gemacht hat, wird um Anruf bei der Kripo Gelnhausen unter der Rufnummer 06151 8270 gebeten.

5. Entstempeltes Kennzeichen mit weitreichenden Folgen - Gründau

(neu) Ein entstempeltes Kennzeichen an seinem Auto hatte am vergangenen Freitag in Gründau-Lieblos für einen 30 Jahre alten ortsansässigen Mann weitreichende Folgen. Der Mann steht seither unter anderem im Verdacht, mit Drogen gehandelt zu haben, weshalb er sich nun einem Strafverfahren stellen muss. Hinzu dürfte kommen, dass er keinen Führerschein besitzt und zudem mit einem nicht zugelassenen Fahrzeug unterwegs war. Ebenfalls in den Fokus der Polizei geriet bei der Aktion zudem ein 53 Jahre alter Mann aus Gründau, in dessen Haus mehrere Marihuanapflanzen gefunden und sichergestellt wurden. Einer Streife der Autobahnpolizei war gegen 23 Uhr an einem Opel Corsa zunächst "nur" das Fehlen des rund 4,5 cm großen Zulassungsstempels am hinteren Kennzeichen aufgefallen. Als der Fahrer auf einem Parkplatz in der Rudolf-Walther-Straße kontrolliert werden sollte, gab dieser jedoch plötzlich Gas und flüchtete. Die Polizei fand seinen Wagen kurz darauf ganz in der Nähe in einer Seitenstraße verlassen vor. Der Fahrer selbst war zwar zunächst verschwunden, konnte später jedoch ermittelt werden. Ein möglicher Grund für die Flucht zeigte sich bei der Durchsuchung des Kleinwagens: Darin fanden die Ordnungshüter rund 30 Gramm Marihuana in einem Beutel und weitere Drogenutensilien. Auf Anordnung der Hanauer Staatsanwaltschaft wurde die Wohnanschrift des 30-Jährigen in Gründau noch in der Nacht von der Polizei durchsucht. Dabei fanden die Beamten eine Marihuana-Aufzucht mit einem Gesamtgewicht von rund 2,4 Kilogramm. Ferner waren in der Wohnung weitere 2.5 Kilogramm Marihuana, welches bereits geerntet und zum Trocknen ausgelegt war. Neben den Drogen stellte die Polizei in dem Haus mehrere Gas- und Luftdruckwaffen sicher Gegen einen 53 Jahre alten Mann, der ebenfalls an der gleichen Adresse wohnhaft ist, wurde ebenfalls ein Strafverfahren eingeleitet, da er im Verdacht steht, die Drogen womöglich angebaut zu haben. Hinweis: Von dem sichergestellten Rauschgift sind zwei Bilder beigefügt.

Offenbach, 21.10.2020, Pressestelle, Rudi Neu

