Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal- Versuchter Einbruch in Arztpraxis

Ennepetal (ots)

Unbekannte versuchten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in eine Zahnarztpraxis an der Königsberger Straße einzubrechen. Die Täter versuchten mit mehreren Hebelversuchen eine Eingangstür zur Praxis zu öffnen, was ihnen jedoch nicht gelang. Die Täter ließen von ihrer Tat ab und flüchteten unbekannt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 0174/6310227

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell