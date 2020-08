Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal- Motorradfahrer stößt mit Reh zusammen

Ennepetal (ots)

Ein 64-jähriger Motorradfahrer war am Mittwochabend auf der Heilenbecker Straße unterwegs, als er in Höhe der Ortschaft Vorwerk/Ravenschlag mit einem Reh zusammen stieß. Der Kradfahrer fuhr in Richtung Ennepetal, als ein Reh aus dem Wald auf die Fahrbahn lief und mit dem Motorrad zusammenstieß. Der 64-Jährige stürzte und verletzte sich schwer, aber nicht lebensgefährlich. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Das Reh überlebte den Zusammenstoß nicht.

