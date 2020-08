Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Einbruch in Supermarkt

Hattingen (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag brachen Unbekannte in einen Supermarkt an der Dorfstraße ein und entwendeten Tabakwaren aus der Auslage. Die Täter verschafften dich über das Dach des Supermarktes Zugang zu den Räumlichkeiten, indem sie gewaltsam ein Loch in die Decke brachen. Sie kletterten in den Geschäftsraum und entwendeten Tabakwaren, die im Kassenbereich aufbewahrt wurden. Die Täter flüchteten anschließend wieder über das Loch in der Decke in unbekannte Richtung.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 0174/6310227

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell