POL-MI: Brand im Kiosk des Badezentrums Porta

Am Samstagnachmittag wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Brand im Badezentrum Porta gerufen. Aus bisher unbekannter Ursache geriet gegen 13 Uhr eine Fritteuse in einem auf dem Außengelände befindlichen Kiosk in Brand. Eigene Versuche der Betreiber, den Brand zu löschen, schlugen fehl, so dass die Feuerwehr alarmiert wurde. Nach deren Eintreffen konnte der auf den Küchenbereich begrenzte Brand schnell gelöscht werden. Für Nachlöscharbeiten wurde die Fritteuse ins Freie verbracht. Die zur Zeit des Brandausbruchs im Freibad befindlichen Badegäste waren zu keiner Zeit gefährdet. Der Betrieb des Bads konnte weitergeführt werden. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen der Polizei auf mehrere tausend Euro. Ermittlungen zur Brandursache werden in der kommenden Woche durch das Fachkommissariat in Minden aufgenommen.

