Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Frau behindert Straßenverkehr - Ingewahrsamnahme die Konsequenz

AhausAhaus (ots)

Stark abbremsen mussten am Montag mehrere Autofahrer auf der Heeker Straße und der Bahnhofstraße. Eine 28-Jährige lief gegen 15.35 Uhr auf der Straße umher, ging über rote Ampeln und zwang so die Fahrzeugführer zu Gefahrenbremsungen. Später stellte sich die verwirrt und aggressiv wirkende Frau einer 12-Jährigen in den Weg. Die Radfahrerin aus Ahaus war auf dem Radweg der Bahnhofstraße unterwegs, als die 28-Jährige mit weit ausgebreiteten Armen die Weiterfahrt verhinderte. Erst Polizeibeamte konnten dem Treiben ein Ende setzen. Sie nahmen die Frau mit zur Polizeiwache, wo sie zur Verhinderung weiterer Straftaten ins Gewahrsam eingeliefert wurde. Ein Arzt entnahm eine Blutprobe. Nun folgt ein Strafverfahren. Zeugen oder weitere Geschädigte werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260 in Verbindung zu setzen.

