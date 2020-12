Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - "Gestern gekifft!"

Gronau

Mit Drogen in der Hosentasche und im Blut war eine 28-Jährige am Samstag in Gronau unterwegs. Polizeibeamte hielten die Niederländerin auf der Enscheder Straße gegen 23.15 Uhr an. Sie habe gestern das letzte Mal "gekifft", gab die Autofahrerin an. Ein Arzt entnahm eine Blutprobe, um den Drogenkonsum exakt nachweisen zu können. Die Niederländerin entrichtete eine Sicherheitsleistung. Die Weiterfahrt untersagten die Beamten und leiteten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

