Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Abbiegevorgang misslingt gründlich

StadtlohnStadtlohn (ots)

Leichte Verletzungen, ein Van mit Totalschaden sowie Beschädigungen an der Beetanlage eines Kriegerdenkmals sind die Folgen eines missglücken Abbiegemanövers in Stadtlohn. Am Sonntagabend befuhr ein 49-Jähriger die K 38 aus Richtung der Bauerschaft Almsick kommend in Richtung Düwing Dyk. An der Einmündung Düwing Dyk (K 20)/K 38 wollte der Stadtlohner gegen 20.25 Uhr nach links in Richtung Stadtlohn abbiegen und kam dabei nach rechts von der Straße ab. Der Leichtverletzte wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden von insgesamt rund 4.500 Euro.

