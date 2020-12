Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Beamer gestohlen bei erneutem Einbruch in Schule

BocholtBocholt (ots)

Zwei Mal in Folge ist es am vergangenen Wochenende zu einem Einbruch in die Overbergschule in Bocholt gekommen. Wie berichtet, waren unbekannte Täter zwischen Freitag, 14.00 Uhr, und Samstag, 13.00 Uhr, gewaltsam in das Verwaltungsgebäude der Schule eingedrungen. Zwischen Samstag, 14.00 Uhr, und Sonntag, 13.50 Uhr, nahmen Einbrecher die Schule an der Don-Bosco-Straße erneut ins Visier. Sie verschafften sich wiederum Zugang in den Verwaltungstrakt. In der Aula montierten die Täter einen Beamer ab, der an der Decke befestigt war. Zudem brachen die Unbekannten einen Schrank auf und beschädigten die Jalousie vor einem Fenster. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

