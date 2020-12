Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Polizei beendet Autofahrt zu dritt

BocholtBocholt (ots)

Drei Insassen aus drei verschiedenen Haushalten - dass eine solche Konstellation angesichts der anhaltenden Corona-Pandemie keine gute Idee ist, mussten sich am Sonntagabend drei junge Leute in Bocholt vorhalten lassen: Sie hatten zu dritt in einem Auto gesessen, das Polizeibeamte auf der Lönsstraße kontrollierten. Die beiden 18 und 20 Jahre alten Männer sowie eine 18-Jährige hatten damit gegen die Bestimmungen der Corona-Schutzverordnung verstoßen. Die Beamten fertigten Ordnungswidrigkeitenanzeigen gegen die drei jungen Bocholter.

Die Polizei appelliert vor dem Hintergrund dieses Beispiels erneut: Um die Ausbreitung von Covid-19 zu bremsen, ist das Einhalten der geltenden Bestimmungen keine bloße Formalität - es entscheidet maßgeblich darüber, wie sich die bedrohliche Pandemie entwickelt. Jeder sollte sich deshalb in seinem Verhalten konsequent an den Regeln der Corona-Schutzverordnung orientieren.

