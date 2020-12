Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Beleidigt und bespuckt

GronauGronau (ots)

Am Freitagnachmittag stand ein 57-jähriger Kunde einer Lottoannahmestelle an der Albrechtstraße in der Warteschlange, als eine Frau an der Warteschlange vorbei zur Kasse ging. Der 57-Jährige sprach die Frau auf ihr Verhalten an. Diese hatte zwar eine Erklärung parat "Karte am Schalter vergessen", beließ es aber nicht dabei und beleidigte den 57-Jährigen als "Nazi". Es kam zu einem Streitgespräch, an dessen Ende die Frau dem Geschädigten den Mund-Nasen-Schutz herunterriss, in dessen Richtung spuckte und am Oberkörper traf. Die Frau verließ dann das Geschäft und fuhr in einem weißen BMW (vermutlich mit AH-Kennzeichen) davon. Sie wird wie folgt beschrieben: ca. 20 Jahre alt, schlank, ca. 165 groß. Sie trug ein Kopftuch sowie eine Mund-Nasen-Bedeckung und sprach deutsch mit ausländischem Akzent.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Frank Rentmeister

Telefon: 02861-900-2200

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell