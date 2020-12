Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn: Nachtrag: Verkehrsunfall mit Verletzten in Stadtlohn auf der L 608

StadtlohnStadtlohn (ots)

Am Sonntag, den 06.12.2020, gegen 18:15 Uhr, fuhr ein 46jähriger Pkw-Fahrer aus Gescher auf der L608 von Stadtlohn in Fahrtrichtung Gescher. Es kam zu einer seitlichen Kollision mit einem Pkw einer 74jährigen Frau aus Stadtlohn, welche die L608 in entgegengesetzte Richtung befuhr. Die 74jährige Unfallbeteiligte wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Der 46jährige blieb unverletzt. Die L608 war während der Unfallaufnahme bis 19:54 Uhr gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern noch an.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Einsatzleitstelle

Gövert



Telefon: 02861-900 4200

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell