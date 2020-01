Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm - Aufbruch von 18 Personalspinden im Schwelmer Feierabendhaus in der Döinghauser Straße

Schwelm (ots)

Am Freitag, den 17.01.2020, in der Zeit von 15 bis 16 Uhr brachen unbekannte Täter insgesamt 18 Spinde im Personalumkleideraum des Feierabendhauses auf und entwendeten u.a. Kleidungsstücke sowie geringe Mengen an Bargeld. Nach Tatbegehung konnten der oder die Täter unerkannt flüchten.

