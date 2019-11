Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: In Vereinsheim eingebrochen

Fulda (ots)

In Vereinsheim eingebrochen

EICHENZELL. In der Zeit von Montagabend (4.11.) bis Dienstagnachmittag (5.11.) drangen Unbekannte im Eichenzeller Ortsteil Büchenberg in das Vereinsheim eines Sportvereins in der Straße "Am Almus" ein. Dabei verschafften sich die Täter gewaltsam über die Tür der Umkleidekabinen Zutritt zu den Räumlichkeiten. Über mögliches Diebesgut ist derzeit nicht bekannt. Der verursachte Schaden beträgt rund 500 Euro.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Dominik Möller, Pressesprecher

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

0661-105-1010 KHK Möller

0661-105-1011 POK Müller

E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen