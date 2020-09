Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: 18:49 Uhr - Mittelbaden - II. Zwischenstandsmeldung Sicherheitstag

Mittelbaden (ots)

Mit Stand 18 Uhr summierte sich die Gesamtzahl der kontrollierten Personen auf 1 438. Dabei wurden auch 256 Pkw, 30 Lastwagen, 24 Busse und über 250 Dokumente genauer unter die Lupe genommen. Ein Tatverdächtiger befindet sich nach seiner Festnahme in Bühl mittlerweile in Haft. Ein weiterer, gegen den in einem Rauschgiftverfahren ermittelt wird, soll am Samstag einem Haftrichter vorgeführt werden. Außerdem wurden bislang 48 Straf- und 146 Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Bei Kontrollen zur Maskentragepflicht wurden bei rund 1 500 Personen im ÖPNV 175 Verstöße festgestellt.

