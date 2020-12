Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Falsche Kennzeichen an Pkw angebracht

RhedeRhede (ots)

Seit mehreren Wochen steht auf der Heinestraße in Rhede ein abgemeldeter Pkw, sodass seitens der Stadt an dem Pkw ein Hinweis angebracht wurde, in dem der Eigentümer aufgefordert wird, den Pkw aus dem öffentlichen Verkehrsraum zu entfernen. Ein Zeuge meldete sich am Freitagabend bei der Polizei und gab an, dass an dem Pkw neue Kennzeichen angebracht worden seien, die ihm verdächtig vorkämen. Der Zeuge hatte Recht - die Kennzeichen waren nicht für den Pkw ausgegeben und sind zudem vermutlich gefälscht. Die Kennzeichen wurden sichergestellt und ein Strafverfahren gegen UNBEKANNT eingeleitet.

