Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Fiat 500 gestohlen

GronauGronau (ots)

Vom K+K-Firmenparkplatz an der Ochtruper Straße wurde am Freitag ein roter Fiat 500 mit dem Kennzeichen NOH-MB 499 gestohlen. Die Tatzeit liegt zwischen 14.00 Uhr und 14.30 Uhr. Eine Zeugin beobachtete einen Verdächtigen, der wie folgt beschrieben wird: Ca. 50 Jahre alt, graue Haare, "normale" Statur, schwarze Winterjacke, blaue Jeanshose. Weitere Hinweise bitte an die Kripo in Gronau (02562) 9260.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Frank Rentmeister

Telefon: 02861-900-2200

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell