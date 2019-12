Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Zeugen gesucht- Außenspiegel am Rosterberg beschädigt - #polsiwi

Siegen (ots)

In der Rosterstraße ist es am Samstagabend(14.12.2019) erneut zu Sachbeschädigungen an mehreren geparkten Fahrzeugen gekommen. Wie bei einem ähnlich gelagerten Fall am 01.12.2019 beschädigten bislang unbekannte Täter an insgesamt sechs Pkw die Außenspiegel. Der entstandene Sachschaden liegt ersten Schätzungen zufolge im vierstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0271-7099-0 entgegen.

