Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Taschendieb im Discountermarkt

GronauGronau (ots)

Opfer von Taschendieben wurde am Samstagmorgen, gegen 11 Uhr, eine Gronauerin während ihres Einkaufs in einem Discountermarkt an der Königstraße. Sie hatte ihre Geldbörse in einer Tasche aufbewahrt, die sie an den Einkaufswagen gehängt hatte. Der oder die Täter entwendeten die Geldbörse. Immer wieder kommt es zu gleichgelagerten Taschendiebstählen. Die Polizei rät weiterhin dringend dazu, die Wertgegenstände während des Einkaufs nicht aus den Augen zu lassen oder sicher körpernah zu verstauen.

