Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Seitenscheibe eingeschlagen

BocholtBocholt (ots)

Da ergriff er lieber die Flucht: Als eine aufmerksame Zeugin sich lautstark bemerkbar machte, suchte ein Unbekannter in der Nacht zum Samstag in Bocholt das Weite. Der Mann hatte gerade die Seitenscheibe eines parkenden Fahrzeugs eingeschlagen. Zu einem Diebstahl aus dem Inneren des Fahrzeugs kam es nicht. Das Geschehen spielte sich gegen 01.10 Uhr auf dem Südwall ab. Der Täter war circa 1,80 bis 1,90 Meter groß und mit einer weißen Kapuzenjacke bekleidet. Er flüchtete mit einem Fahrrad. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

