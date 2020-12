Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg - Joint geraucht und dann Auto gefahren

IsselburgIsselburg (ots)

Ein unfreiwilliges Ende gefunden hat die Autofahrt eines 31-Jährigen am Samstagabend in Isselburg-Anholt: Polizeibeamte hatten den Mann kontrolliert, als er die Isselburger Straße befuhr. Der Fahrer zeigte Anzeichen, unter dem Einfluss von Drogen zu stehen. Er gestand schließlich ein, wenige Stunden zuvor Cannabis konsumiert zu haben. In der Polizeiwache in Bocholt entnahm ein Arzt dem Fahrer eine Blutprobe, um den Drogenkonsum exakt nachzuweisen. Die Beamten fertigten eine Anzeige und untersagten die Weiterfahrt. Ein verbotenes Messer brachte dem 31-Jährigen eine zusätzliche Anzeige ein: Die Beamten hatten die Waffe in seinem Wagen gefunden und sichergestellt.

