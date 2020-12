Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Unfall auf Schulweg

GescherGescher (ots)

Leichte Verletzungen hat am Freitag ein Neunjähriger auf seinem Schulweg in Gescher erlitten. Der Gescheraner war mit seinem Fahrrad auf dem Radweg der Von-Galen-Straße in Richtung Schützenstraße unterwegs. Die Kreuzung wollte der Junge überqueren und wurde von einer von rechts kommenden Autofahrerin angefahren. Die 43-Jährige war gegen 12.30 Uhr auf der Schützenstraße in Richtung Prozessionsweg unterwegs und hatte ihren Wagen an der Kreuzung abgebremst, um von rechts kommenden Fahrzeugen Vorfahrt gewähren zu können. Den von links kommenden Radfahrer hatte die Gescheranerin nicht gesehen. Grundsätzlich gilt an der Kreuzung die Regel "Rechts-vor-links." Der Rettungsdienst brachte den Leichtverletzten zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. An dem Rad entstand Sachschaden von circa 100 Euro.

