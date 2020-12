POL-BOR: Gronau - Fußgänger angefahren

Kreispolizeibehörde Borken

Leichte Verletzungen und rund 1.000 Euro Sachschaden sind das Ergebnis einer verunglückten Straßenüberquerung am Freitag in Gronau. Ein 17-jähriger Fußgänger aus Gronau überquerte gegen 22.15 Uhr die Eper Straße aus Richtung Konrad-Adenauer Straße kommend in Richtung Moltkestraße, als er von einem 69-Jährigen angefahren wurde. Der Autofahrer aus Gronau war auf der Eper Straße aus Richtung Hermann-Ehlers-Straße kommend in Richtung Gildehauser Straße unterwegs. Die Ampelanlage war aufgrund der vorgerückten Stunde ausgeschaltet. Dann regeln Verkehrszeichen die Vorfahrt und die besagen, dass der Verkehr der Eper Straße grundsätzlich vorfahrtberechtigt ist. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten in ein Krankenhaus.

