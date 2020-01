Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 120120-0032: TÄTER ÖFFNETEN TRESOR UND STAHLEN BARGELD

Reichshof (ots)

In die Räumlichkeiten der Feuerwache in Mittelagger sind Kriminelle in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (10. Januar) eingebrochen.

Im Tatzeitraum zwischen 16 Uhr am Donnerstag und 7 Uhr am Freitagmorgen öffneten die Täter ein Toilettenfenster und gelangten so in das Objekt in der Straße "Steinaggertal". Ob etwas gestohlen wurde, steht derzeit noch nicht fest. Nicht weit entfernt, ebenfalls in der Straße "Steinaggertal" hebelten Unbekannte im gleichen Tatzeitraum die Tür zu einem Kindergarten auf. Die Täter hatten es auf das Büro abgesehen. Dort öffneten sie diverse Schränke und Schubladen und verteilten den Inhalt auf dem Boden. Es gelang ihnen, einen Tresor zu öffnen und das Bargeld daraus zu stehlen.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat in Waldbröl unter 02261 81990.

