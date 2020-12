Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Pedelec entwendet

GronauGronau (ots)

Entwendet haben in Gronau Unbekannte ein graues Pedelec der Marke Cube, Touring One FI 9G Alivio. Das Rad stand vor eine Arztpraxis am Alten Postweg. Zugetragen hat sich die Tat am Montag zwischen 16.50 und 17.35 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise unter Tel. (02562) 9260 an die Kripo in Gronau.

