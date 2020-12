Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Alstätte - Lkw-Fahrer flüchtet nach Unfall

AhausAhaus (ots)

Über 2.000 Euro Sachschaden hinterließ ein Unbekannter am Montag in Alstätte. Der Lkw-Fahrer war gegen 13.25 Uhr auf der Gronauer Straße aus Richtung Bundesstraße 70 kommend in Richtung Haaksbergener Straße unterwegs. Er fuhr nach Angaben einer entgegenkommenden 30-jährigen Autofahrerin im innerstädtischen Kurvenbereich weit links. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, lenkte die Ahauserin ihr Fahrzeug nach rechts und kollidierte dort mit einem Begrenzungspfosten. Ein 47-Jähriger fuhr kurz nach dem Geschehen durch die Unfallstelle. Dabei wurde auch das Auto des Ahausers beschädigt. Ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein, entfernte sich der Lkw-Fahrer. Es handelt sich dabei um einen in graumetallic lackierten 40-Tonner mit deutschen Kennzeichen. Das Verkehrskommissariat erbittet Hinweise unter Tel. (02561) 9260.

