Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Neukirchen-Vluyn - Einbruch in eine Bäckerei

Polizei sucht Zeugen

Neukirchen-Vluyn (ots)

In der Zeit von Dienstag, 02.00 Uhr, bis Mittwoch, 04.20 Uhr, kam es zu einem Einbruch in eine Filiale einer Bäckerei in Vluyn.

Eine Mitarbeiterin stellte am frühen Morgen fest, dass die Eingangstür zur Straße Niederrheinallee aus den Angeln gehoben war und rief die Polizei. Unbekannte waren gewaltsam durch die Eingangstür in das Geschäft eingedrungen. Im Inneren hatten sie einen fest eingebauten Tresor von der Wand entfernt. Anschließend entkamen sie unerkannt mit ihrer Beute.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Neukirchen-Vluyn, Tel.: 02845 / 3092-0.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Wesel

Pressestelle

Telefon: 0281 / 107-1050

Fax: 0281 / 107-1055

E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell