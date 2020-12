Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Auf wartendes Fahrzeug geprallt

BorkenBorken (ots)

Leichte Verletzungen hat ein 21 Jahre alter Autofahrer am Montag bei einem Unfall in Borken erlitten. Der Borkener war gegen 07.20 Uhr auf der B70 aus Richtung Weseke kommend in Richtung Raesfeld unterwegs. In Höhe der Abfahrt Richtung Nordring wollte er nach rechts abbiegen. Dabei prallte er mit seinem Fahrzeug auf das Fahrzeug einer 41-jährigen Borkenerin - sie hatte verkehrsbedingt hinter einem ebenfalls wartenden Wagen einer 28-Jährigen aus Borken gewartet. Die Wucht des Aufpralls schob das mittlere Auto noch auf das vorderste. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten in ein Krankenhaus. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt circa 12.000 Euro.

