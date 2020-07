Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Verkehrsunfall mit Radfahrern, 2 Verletzte

53919 Weilerswist (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (0.25 Uhr) fuhren zwei Radfahrer den Swisterberg auf dem Radweg Kölner Straße abwärts in Richtung Ortslage Weilerswist. Der vorausfahrende 16jährige Radfahrer aus Weilerswist kam mit seinem Vorderrad ins Rutschen und stürzte. Die unmittelbar dahinterfahrende 17jährige Radfahrerin aus Weilerswist konnte nicht mehr ausweichen und stürzte ebenfalls auf den Radweg. Während der 16jährige Fahrer mit kleinen Schürfwunden sofort wieder aufstand, blieb die 17jährige liegen, weil sie ohne Helm auf den Kopf gefallen war. Ein angeforderter Rettungswagen fuhr sie nach notärztlicher Behandlung schwerverletzt in die Uni Klinik Köln. Beiden wurde eine Blutprobe entnommen, weil sie ihr Fahrrad unter Alkoholeinfluss geführt hatten.

