Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: 53894 Mechernich

53894 Mechernich (ots)

Am Samstagnachmittag (15.52 Uhr) musste die Feuerwehr zu einem Unfall "Zur Kakushöhle" in Mechernich-Eiserfey ausrücken. Ein 7jähriger Junge aus Euskirchen war beim Spielen auf einem Felsen abgerutscht und ca. 3 Meter tief in eine Felsspalte gefallen. Die Feuerwehr konnte ihn zeitnah bergen. Beim Sturz verletzte er sich am Kopf und wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Uniklinik Köln geflogen, weil eine schwere Gehirnerschütterung nicht ausgeschlossen werden konnte.

