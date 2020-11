Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Vandalismus an der Schloßstraße

RhedeRhede (ots)

Mutwillig haben Unbekannte am vergangenen Wochenende in Rhede einigen Sachschaden angerichtet. Das Geschehen spielte sich an der Schloßstraße ab - dort rissen die Täter Hinweisschilder auf Radrouten und auf eine dort ansässige Bildungseinrichtung mit Pfosten aus ihrer Verankerung und warfen diese ins Gebüsch. Auch zwei Metallabfalleimer wurden beschädigt. Zu den Taten ist es vermutlich in der Nacht zum Sonntag gekommen; der Tatort liegt im Bereich der Einmündung des Hoxfelder Wegs. Wer Hinweise geben kann, sollte sich mit der Kriminalpolizei in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 in Verbindung setzen.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell