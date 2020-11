Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Sachbeschädigungen an Schule und am Markt

StadtlohnStadtlohn (ots)

Erneut ist es in der Innenstadt von Stadtlohn zu Fällen von Vandalismus gekommen. So beschmierten unbekannte Täter eine Wand und ein Verkehrszeichen, eine Hütte, eine Laterne und einen Altkleidercontainer mit Schriftzügen. Diese Taten spielten sich auf und an einem Schulgelände an der Uferstraße ab. Darüber hinaus machten sich die Täter gewaltsam an mehreren Containern zu schaffen. Wann sich diese Taten abspielten, ist nicht näher bekannt. Ebenfalls mit Gewalt angegangen sind Unbekannte ein Wasserspiel auf dem Markt: Die Täter rissen die Abdeckung herunter und zündeten Knallkörper im Inneren einer Plexiglasröhre. Das Geschehen spielte sich zwischen Freitag, 23., und Sonntag, 25. Oktober, ab. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell