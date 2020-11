Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Windschutzscheibe eingeschlagen

GescherGescher (ots)

Mutwillig zerstört haben Unbekannte in Gescher die Windschutzscheibe eines parkenden Autos. Der beschädigte Wagen hatte auf einem Parkplatz an der Hauskampstraße gestanden. Der Täter hat nach ersten Erkenntnissen zwischen Montag, 23.00 Uhr, und Dienstag, 09.00 Uhr, einen Stein gegen die Scheibe geworfen. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

