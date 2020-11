Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Nachtrag: Schwerer Verkehrsunfall auf der B 525

VelenVelen (ots)

Am heutigen Abend ist es gegen 17:52 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der B 525 (Nordvelener Straße) gekommen. Dabei wollte eine 60-jährige Frau aus Velen die B 525 an der Unfallstelle zu Fuß überqueren. Dabei übersah sie den Pkw einer 23-jährigen Frau aus Dülmen, die mit ihrem Pkw in Richtung Gescher unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß mit der Fußgängerin, die dabei schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht wurde. An dem Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 4000,- Euro. Zum Zwecke der Unfallaufnahme war die B 525 im Berich der Unfallstelle bis um 20:40 Uhr voll gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

