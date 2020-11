Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Schwarzer Ford angefahren

Verursacher flüchtet

GronauGronau (ots)

Einen Schaden von circa 1.500 Euro hat ein unbekannter Autofahrer am Dienstag in Gronau hinterlassen. Der Flüchtige ist auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Steinstraße gegen einen schwarzen Ford Mondeo gefahren. Ohne den Pflichten eines Unfallbeteiligten nachgekommen zu sein, entfernte sich der Unbekannte. Der Unfall hat sich gegen 16.10 Uhr zugetragen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat unter Tel. (02562) 9260.

