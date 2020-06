POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen von Donnerstag, den 25.06.2020

Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

Wer fuhr den weißen VW Tiguan an? - Mühlheim am Main/Lämmerspiel

(as) Die Polizei sucht nach einer Verkehrsunfallflucht nach Zeugen, die sich am Dienstagmorgen in Lämmerspiel ereignete. Gegen 9 Uhr stellte ein 67-Jähriger seinem weißen VW Tiguan ordnungsgemäß im Offenbacher Weg Nr. 6, in Fahrtrichtung Bischoff-Ketteler-Straße, am Straßenrand ab. Als er gegen 9.45 Uhr wieder an sein Fahrzeug herantrat, stellte er einen Schaden im Frontbereich seines Fahrzeuges fest. Ein bislang Unbekannter hatte offenbar im Vorbeifahren in gleicher Fahrtrichtung das Auto des 67-Jährigen im Bereich der Frontstoßstange links und am Kotflügel links beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro zu kümmern. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte telefonisch bei der Verkehrsunfallfluchtgruppe unter der Rufnummer 06183 91155-0.

Wer sah den grauen Sattelzug? - Dietzenbach

(as) Wer kann Angaben zu einer Unfallflucht machen, die sich am Dienstagmittag ereignete? Gegen 12.50 Uhr befuhr ein grauer Sattelzug, vermutlich mit kroatischem Kennzeichen die Götzenhainer Straße in Richtung Hexenberg. In Höhe der Hausnummer 8 beziehungsweise 15 wollte der etwa 40 Jahre alte Fahrer mit kurzen dunkelblonden Haaren seinen Sattelzug samt Auflieger auf der Straße wenden. Hierzu rangierte er mehrfach vor und zurück. Schließlich fuhr er seinen Auflieger rückwärts in die Grundstückseinfahrt der Hausnummer 15 und anschließend vorwärts wieder nach links heraus. Hierbei schwenkte der Sattelauflieger nach hinten rechts aus und beschädigte die dortige Natursteinmauer. Es entstand ein Sachschaden von circa 3.500 Euro. Laut Zeugenangaben soll der Fahrer, welcher mit einem roten verwaschenen T-Shirt bekleidet war, ausgestiegen sein, um zu schauen, ob er beim Wenden etwas touchiert hat. Anschließend sei er aber wieder eingestiegen und ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern vom Unfallort geflüchtet. Bei der Zugmaschine habe es sich nach Zeugenangaben um eine der Marke Volvo gehandelt. Auf dem grauen Sattelauflieger soll sich ein blaues Logo mit weißer Aufschrift "TOKIC" befunden haben. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte telefonisch bei der Verkehrsunfallfluchtgruppe unter der Rufnummer 06183 91155-0.

Wer stieß mit dem Mädchen auf dem Fahrrad zusammen? - Dreieich/Dreieichenhain

(as) Am Mittwochmorgen, gegen 11.30 Uhr, fuhr eine 13-Jährige auf ihrem Fahrrad den Fahrradweg entlang der Siemensstraße in Fahrtrichtung Landsteinerstraße. Im Kreuzungsbereich Siemensstraße/Kabelstraße sah das Mädchen einen roten Kombi mit Offenbacher Kennzeichen, welcher von links kam und in Richtung Siemensstraße fuhr. Als das rote Auto nach rechts in die Siemensstraße in Fahrtrichtung Heckenweg abbiegen wollte, übersah die etwa 50 Jahre alte Fahrerin offenbar die Radfahrerin und touchierte die sie leicht am Hinterreifen. Die 13-Jährige stützte sich mit ihrem rechten Bein ab und konnte so einen Sturz verhindern. Die Frau soll dann stehen geblieben sein und gefragt haben, ob es dem Mädchen gut geht. Nachdem sich die Frau entschuldigte und für sie offenbar alles in Ordnung war, fuhr die etwa 1,65 Meter große Autofahrerin mit glatten blonden, schulterlangen Haare davon, aber ohne ihre Personalien zu hinterlassen. Am Auto als auch am Fahrrad entstand nach bisherigen Erkenntnissen kein Sachschaden. Die 13-Jährige erlitt eine Prellung am rechten Knie. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte telefonisch bei der Verkehrsunfallfluchtgruppe unter der Rufnummer 06183 91155-0.

Polizei stellt Führerschein an Ort und Stelle sicher - Autobahn 3 / Obertshausen

(neu) Weil er auf der Autobahn 3 beharrlich das Tempolimit missachtet und andere Autofahrer mehrmals gefährdet haben soll, hat eine Zivilstreife der Verkehrsinspektion am Mittwochmorgen einen Motorradfahrer gestoppt. Und das mit gravierenden Folgen für den 48-jährigen Aprilia-Fahrer aus Bad Vilbel: Die Staatsanwaltschaft in Offenbach ordnete an, den Führerschein des Mannes noch an Ort und Stelle zu beschlagnahmen. Einer Zivilstreife der Polizei war gegen 10.20 Uhr schon am Offenbacher Kreuz der feuerrote Supersportler aufgefallen, dessen Fahrer in Richtung Würzburg unterwegs war und sich offensichtlich nicht sonderlich für das Tempolimit von 120 km/h zu interessieren schien. Auf über 200 "Sachen" soll der Biker laut Polizei seine Maschine immer wieder beschleunigt haben. Zudem soll er unter anderem einem blauen Kastenwagen auf der linken Spur so dicht aufgefahren sein, bis dessen Fahrer schließlich zur Seite fuhr, um den Biker vorbei zu lassen. Nach diesem Spurwechsel soll der 48-Jährige wiederum vor den Augen der Zivilbeamten seine Maschine auf über 200 km/h beschleunigt und somit das Tempolimit erneut ignoriert haben. Erst mit einiger Mühe konnte der Aprilia-Fahrer an der Rastanlage Weiskirchen, nach rund 12 Kilometern, schließlich gestoppt werden. Nachdem die Staatsanwaltschaft die sofortige Beschlagnahme seines Führerscheines anordnete, musste der Mann seine Maschine auf dem Parkplatz stehen lassen. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, der Gefährdung des Straßenverkehrs und der Nötigung zu.

Bereich Main-Kinzig

Einbruch in Geschwister-Scholl-Schule - Großkrotzenburg

(ms) Unbekannte sind durch das Dach in die Geschwister-Scholl-Schule eingebrochen und haben dort Klassenräume durchwühlt, Bargeld gestohlen und Inventar beschädigt. Die Tat lässt sich auf einen Zeitraum zwischen Montagnacht und Mittwochnacht einschränken. Die Höhe des Sachschadens lässt sich noch nicht genau beziffern. Die Polizei ermittelt und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise liefern können, sich unter 06181 100-123 zu melden.

Gaunerpärchen bestiehlt Rentnerehepaar - Langenselbold

(neu) Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro haben zwei Frauen am Mittwoch, gegen 13 Uhr, in der Wohnung eines älteren Ehepaares in der Jägergasse gestohlen. Die Polizei ermittelt nun wegen Bandendiebstahls und bittet um entsprechende Vorsicht, da die Diebinnen noch in der Gründaustadt unterwegs sein könnten. Zuerst klingelten zwei Frauen an der Haustür und baten unter einem Vorwand um Einlass. Kurz darauf erschien wohl eine weitere Komplizin, welche die Wohnung nach Wertsachen durchsuchte. Erst nachdem die Frauen wieder gegangen waren, stellte das 84 und 85 Jahre alte Ehepaar fest, dass Bargeld und Schmuck verschwunden waren.

"Die Vorgehensweise der Trickdiebe ist oft die Gleiche", weiß Stefan Adelmann von der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle in Hanau. "Die erste klingelt und verschafft sich unter einem Vorwand Zutritt zur Wohnung. Während sie hereinkommt, lässt sie allerdings die Haustür angelehnt, was von den Bewohnern oft nicht bemerkt wird. Vor dem Haus oder gar im Hausflur wartet dann schon die Zweite, die dann schnell ins Haus huscht und meist zielgerichtet im Schlafzimmer nach Wertsachen sucht. Und dort werden die Diebe auch meist fündig, so wie im vorliegenden Fall. Wir haben schon beobachtet, dass solche Täter von außerhalb kommen und von einem Fahrer abgesetzt werden, wo sie dann auf Beutesuche gehen. Während der Tat wartet der Fahrer ganz in der Nähe. Bis der Diebstahl dann auffällt und die Polizei verständigt ist, sind die Täter längst über alle Berge und suchen mitunter in einer anderen Ortschaft nach neuen Opfern." Daher richtet der erfahrene Polizeihauptkommissar seinen eindringlichen Appell insbesondere an ältere Mitbürger: "Egal, wer vor ihrer Haustür steht: Lassen Sie Unbekannte niemals ins Haus, ganz gleich, welche herzzerreißende Geschichte Sie erzählt bekommen. Wenn Sie um einen Gefallen gebeten werden, sei es ein Glas Wasser oder einen Zettel und Stift, schließen Sie stets die Haustür, sofern Sie nach drinnen gehen. Noch besser ist es, den Wunsch abzulehnen."

Die beiden Diebinnen in Langenselbold hatten beide schwarze Haare und waren auch dunkel gekleidet. Die eine trug schwarze Stiefelletten und war stark geschminkt. Sie soll 1,65 bis 1,70 Zentimeter groß gewesen sein. Zum ihrem Alter ist nichts bekannt. Die Komplizin wird auf 40 bis 45 Jahre geschätzt und trug Sandalen. Sie soll eine korpulente Statur haben. Zu der dritten Person ist nichts bekannt.

Hinweise auf die beiden Frauen oder möglicherweise auf einen ortsfremden Wagen, in dem der Fahrer in der Nähe der Jägergasse eine Zeitlang gewartet hat, nimmt die Kripo Hanau unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegen.

