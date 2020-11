Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Entgegenkommende Radfahrerin übersehen

AhausAhaus (ots)

Leichte Verletzungen hat sich in Ahaus am Mittwoch eine 56-jährige Radfahrerin zugezogen. Die Ahauserin war gegen 09.05 Uhr auf dem Radweg des Hessenwegs aus Richtung Lönsweg kommend in Richtung Arnoldstraße unterwegs. In Höhe des Parkplatzes am Hessenweg / Ecke Fuistingstraße bog eine 24-Jährige vor ihr ab. Die Autofahrerin aus Ahaus hatte den Hessenweg aus Richtung Arnoldstraße kommend in Richtung Fuistingstraße befahren und beim Linksabbiegen die Radfahrerin übersehen. Der Rettungsdienst brachte die Verletzte in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden.

