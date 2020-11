Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen-Ramsdorf - Pedelec entwendet

Velen-RamsdorfVelen-Ramsdorf (ots)

Auf ein Elektrofahrrad abgesehen hatten es Diebe am vergangenen Montag in Velen. Die Täter stahlen ein weißes Pedelec der Marke Campus im Wert von circa 3.300 Euro - es hatte verschlossen vor einem Gebäude an der Straße "Am Aagarten" gestanden. Dort entwendeten die Unbekannten es zwischen 13.45 Uhr und 18.45 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 2990.

