Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Pedelecfahrerin im Kreisverkehr schwer verletzt

GronauGronau (ots)

Schwere Verletzungen hat sich eine 75-Jährige am Dienstag in Gronau zugezogen. Die Pedelecfahrerin war gegen 10.35 Uhr im Kreisverkehr Alter Postweg/Heerweg unterwegs. Die Gronauerin war vom Alten Postweg aus Richtung Albrechtstraße kommend in den Kreisverkehr eingefahren, um ihn auf dem Alten Postweg in Richtung Düppelstraße verlassen zu wollen. Ein 36-jähriger Sattelzugfahrer aus der Slowakischen Republik übersah die im Kreisverkehr vorfahrtberechtigte Gronauerin. Er hatte den Heerweg aus Richtung Ochtruper Straße befahren. Es kam zur Kollision, in Folge dessen die Pedelecfahrerin einige Meter mitgeschleift wurde. Der Rettungsdienst brachte die Schwerverletzte in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand insgesamt ein Schaden von ungefähr 1.000 Euro. Der Unfallverursacher entrichtete vor Ort eine Sicherheitsleistung.

