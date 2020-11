Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Exhibitionist belästigt Mutter und Tochter

BocholtBocholt (ots)

Am Dienstagnachmittag bemerkte eine 50-jährige Bocholterin, die mit ihrer 18-jährigen Tochter auf der Sauerbruchstraße unterwegs war, einen Mann, der an seinem Geschlechtsteil manipulierte. Der Unbekannte kam den beiden gegen 16.55 Uhr entgegen und zeigte sein Glied. Die 50-Jährige beschrieb den unbekannten Täter wie folgt: circa 30 - 35 Jahre alt; etwa 170 cm groß, dunkle Haare, Bart; Bekleidung: Arbeitskleidung in Khakifarbe (Latzhose mit Jacke). Hinweise bitte an die Kripo Bocholt (02871-2990).

