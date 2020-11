Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Brand in Textilbetrieb

BorkenBorken (ots)

Am Mittwochmorgen geriet in einem Betrieb an der Gelsenkirchener Straße eine Industriemaschine in Brand. Gegen 08.20 Uhr rückten Kräfte der Feuerwehr aus und löschten das Feuer. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist von einem technischen Defekt als Brandursache auszugehen. Die Schadenssumme ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht bekannt.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Nicole Bone

Telefon: 02861 900 2222

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell