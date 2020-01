Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Reken - Deutsche Mark und Schmuck erbeutet

Reken (ots)

Gewaltsam ein auf "Kipp" stehendes Fenster eingedrückt und sich so Zugang verschafft zu einem Wohnhaus haben unbekannte Täter am Samstag in Reken. Die Einbrecher erbeuteten aus dem Haus an der Ludgeristraße Deutsche Mark in dreistelliger Höhe, eine Goldkette mit Anhänger in Form einer Münze und eine Geldbörse. Die Tatzeit wird eingegrenzt zwischen 18.10 Uhr und 20.00 Uhr. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Borken entgegen: Tel. (02861) 9000.

