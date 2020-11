Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Einbrecher scheitern

StadtlohnStadtlohn (ots)

Vergeblich wollten Unbekannte in Vereinsräume an der Burgstraße in Stadtlohn eindringen. Die Täter hatten sich in der Nacht zum Dienstag an Fenstergittern eines Gebäudes zu schaffen gemacht, das zu einem ehemaligen Sportgelände gehört. Hinweise an die Kripo in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell