Polizei Bielefeld

POL-BI: Bielefelder springt auf Streifenwagen

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld-Innenstadt-

Ein Randalierer beschädigte in den frühen Stunden des Sonntags, 16.08.2020, an der August-Bebel-Straße/ Heeper Straße zwei PKW, davon einen Streifenwagen.

Passanten riefen gegen 02:35 Uhr die Polizei zur Hilfe und machten auf einen auf der Straße der Heeper Straße/ August-Bebel-Straße herumlaufenden Randalierer aufmerksam. Als der Streifenwagen die Kreuzung befuhr, lief unvermittelt ein Mann auf den Ford S-Max zu und hechtete aus vollem Lauf auf die Motorhaube. Die Polizisten hielten sofort an und sprangen aus dem Auto. Der Mann versuchte nun, über die Windschutzscheibe auf das Dach des Streifenwagens zu klettern. Die Beamten ergriffen ihn und zogen ihn von der Motorhaube zu Boden. Es handelte sich bei dem alkoholisierten 30-jährigen Bielefelder um den gemeldeten Randalierer.

Eine 40-jährige Bielefelderin informierte die Beamten, dass der Täter zuvor bereits grundlos gegen ihren Daimler Viano geschlagen habe, so dass an der rechten Fahrzeugseite eine Beschädigung entstanden sei. An dem Ford S-Max Streifenwagen entstand ebenfalls eine Beschädigung an der Motorhaube.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell