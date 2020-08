Polizei Bielefeld

POL-BI: Falscher Handwerker erbeutet Schmuck

Bielefeld (ots)

MK - Bielefeld / Stieghorst - In Stieghorst hat ein angeblicher Handwerker am Freitag, 14.08.2020, einer älteren Dame Goldschmuck gestohlen.

Der unbekannte, auffällig große Mann stellte sich in der Mittagszeit, zwischen 12:00 Uhr und 13:00 Uhr, bei der 72-Jährigen als Handwerker vor. Sie ließ den Mann in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Kösliner Straße, weil er vorgab, in ihrer Wohnung etwas kontrollieren zu müssen.

Dabei sollte die 72-Jährige mithelfen und wurde von dem Mann in die Küche geschickt. Die angebliche Kontrolle dauerte etwa fünf Minuten. Während dieser Zeit hielt sich die Bewohnerin allein in der Küche auf und der falsche Handwerker ging durch die Wohnung.

Anschließend verließ der fremde Mann die Seniorin. Später bemerkte die Dame, dass mehrere goldene Ringe, Ketten, Ohrringe und eine Uhr fehlten.

Die Beschreibung des Tatverdächtigen:

Der Mann war etwa 190 cm groß, 40 Jahre alt und mit kräftiger Statur. Er hatte helle Haare und trug ein weißes T-Shirt.

Die Polizei bittet um Hinweise an:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 14 / 0521/545-0

