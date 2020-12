Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Korrektur zu: "Kind bei Unfall leicht verletzt"

BocholtBocholt (ots)

In der genannten Meldung vom heutigen Tag ist es zu einem Fehler in der Darstellung des betreffenden Unfalls gekommen: Die beteiligte Autofahrerin wollte von der Münsterstraße nach rechts in die Blücherstraße abbiegen. Irrtümlich hieß es in der Meldung, dass sie nach links in die Blücherstraße abgebogen sei.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell