Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Corona-Schutzverordnung war nicht bekannt

AhausAhaus (ots)

Amüsiert reagierten zwei 20-Jährige sowie ein 55-Jähriger auf eine Polizeikontrolle am Dienstagabend in Ahaus. Die Personen aus drei Haushalten saßen in einem Fahrzeug am Domhof, als sie auf ihr Fehlverhalten angesprochen wurden. Sie hätten noch nie etwas von den Regelungen der Corona-Schutzverordnung gehört, gaben die Männer an. Die Richtigkeit der Behauptung kann angezweifelt werden. Die 20-Jährigen waren in gleicher Angelegenheit bereits vor gut zwei Wochen aufgefallen. Die Beamten leiteten Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

Die Polizei appelliert vor dem Hintergrund dieses Beispiels erneut: Um die Ausbreitung von Covid-19 zu bremsen, ist das Einhalten der geltenden Bestimmungen keine bloße Formalität - es entscheidet maßgeblich darüber, wie sich die bedrohliche Pandemie entwickelt. Jeder sollte sich deshalb in seinem Verhalten konsequent an den Regeln der Corona-Schutzverordnung orientieren.

