Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Rollerdiebstahl

Arnsberg (ots)

Ein rotes Kleinkraftrad entwendeten unbekannte Täter am Montag auf der Engelbertstraße. Zwischen 06 Uhr und 15 Uhr knackten die Täter das Gliederschloss des nicht fahrbereiten 50er-Rollers. An dem Zweirad sind die Bremsen defekt. Bei dem Diebesgut handelte es sich um einen roten Betamotor C3 mit dem Versicherungskennzeichen 370JED. Hinweise nimmt die Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 entgegen.

