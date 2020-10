Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: schwerer Verkehrsunfall mit Rettungswagen

Emmerich am Rhein - Praest (ots)

Am heutigen Tage, 15:51 Uhr, ereignete sich auf der L7 (Reeser Straße) in Höhe der Pionierstraße ein schwerer Verkehrsunfall. Nach ersten Erkenntnissen geriet eine 32-Jährige Frau aus Emmerich mit einem Kleinwagen aus bisher ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und stieß dort mit einem entgegenkommenden Rettungswagen des Kreises Kleve zusammen. Derzeit erfolgt die Unfallaufnahme unter Vollsperrung der L7. Neben Feuerwehr und Polizei mussten zwei Rettungshubschrauber eingesetzt werden. Ein Säugling verstarb noch an der Unfallstelle, weitere Personen sind teilweise lebensgefährlich verletzt. Daher erfolgt die Betreuung der Angehörigen aktuell durch den polizeilichen Opferschutz. Die Pressebetreuung erfolgt an der Unfallstelle. Es wird darum gebeten, von darüber hinausgehenden fernmündlichen Presseanfragen abzusehen, da von hier aus unaufgefordert nachberichtet wird.

